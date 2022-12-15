Новинка виготовлена у формі невеличкого пікапа.

Вадим Ігнатов, заступник голови правління з PR та комунікацій Української асоціації учасників ринку електромобілів, презентував комерційний електромобіль під брендом ЛУАЗ.

“15 грудня 55 років тому вийшов перший ЛуАЗ 969, і саме в цей день у 2022 році презентовано нову генерацію автомобілів під цим брендом – вже електричний”, – говорить Вадим Ігнатов.

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Жодних подробиць про новинку він не повідомив, інформація має з’явитись найближчим часом на сайті, однак він поки що в стадії розробки. На сайті є фото двох пікапів – з одинарною (двомісний) та подвійною (чотиримісний) кабіною.

Зовні ці машини невеличкі, кузов можливо пластиковий. Цікаве рішення – відчиняється не лише задній, але й бокові борти кузова пікапа. Машина підійде для дрібного бізнесу та кур’єрської доставки (якщо дообладнати його тентом).

На сьогодні, окрім фото, є відео електромобіля в русі: