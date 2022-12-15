Новинка сделана в форме маленького пикапа.

Вадим Игнатов, заместитель председателя правления по PR и коммуникациям Украинской ассоциации участников рынка электромобилей, представил коммерческий электромобиль под брендом ЛУАЗ.

"15 декабря 55 лет назад вышел первый ЛуАЗ 969, и именно в этот день в 2022 году презентована новая генерация автомобилей под этим брендом - уже электрических", – говорит Вадим Игнатов .

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Никаких подробностей о новинке он не сообщил, информация должна появиться в ближайшее время на сайте, однако он пока в стадии разработки. На сайте есть фото двух пикапов – с одинарной (двухместной) и двойной (четырехместной) кабиной.

Внешне эти машины небольшие, кузов, возможно, пластиковый. Интересное решение – открывается не только задний, но и боковые борта кузова пикапа. Машина подойдет для мелкого бизнеса и курьерской доставки (если дооборудовать его тентом).

На сегодняшний день, кроме фото, есть видео электромобиля в движении: