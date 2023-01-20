На дорогах столицы был замечен эвакуатор с неоретрокаром Morgan Aero SuperSports.

Данная модель была выпущена ограниченным количеством (200 экземпляров на весь мир) в 2009 году. Уникальный британский авто посвятили 100-летию марки Morgan, которая по сей день производит машины по технологиям древности.

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Все автомобили марки Morgan уникальны, как таковые. Но юбилейная модель Aero SuperSports считается особенно ценной и отличается от других усиленным кузовом, двухсекционным складным верхом и заниженной подвеской на 40 мм. Двигатель – от BMW, мощностью 367 л.с., коробка передач – 6-ступенчатая механика или 5-ступенчатый автомат.

В 2009 году SuperSports можно было заказать, заплатив залог в размере 25 тыс. фунтов стерлингов. Полная стоимость автомобиля – не менее 127 тысяч в британской валюте («перекупы» просили чуть ли не вдвое больше). Правда, даже при наличии необходимой суммы нужно было дождаться очереди, да и в принципе доказать руководству бренда, почему вы достойны иметь этот эксклюзив.

Кстати, после начала боевых действий в Украине началось настоящее «большое переселение» Морганов. Так, в канун Рождества аналогичный Morgan Aero SuperSports видели на Столичном шоссе. По информации ТопЖир, голубовато-серый Морган сменил владельца, но остался в Украине. Что касается данного экземпляра, замеченного вчера в Киеве, неизвестно, куда его везли. Возможно, за границу. Его приблизительная стоимость – четверть миллиона долларов.

Напомним, несмотря на редкость и немалую стоимость, автомобили Морган в Украине в свое время считались неким «маст хевом» среди политиков и бизнесменов высшего эшелона. В конце концов, так и сейчас.