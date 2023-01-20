На дорогах столиці було помічено евакуатор з неоретрокаром Morgan Aero SuperSports.

Дана модель була випущена обмеженою кількістю (200 екземплярів на весь світ) у 2009-му році. Унікальний британський авто присвятили 100-річчю марки Morgan, яка донині виробляє машини за технологіями сторічної давнини.

Читайте також: Morgan випустив суперстильний ретро-позашляховик

Усі автомобілі марки Morgan є унікальними, як такі. Але ювілейна модель Aero SuperSports вважається особливо цінною і відрізняється від інших посиленим кузовом, двосекційним складаним верхом та заниженою на 40 мм підвіскою. Двигун — від BMW, потужністю 367 к.с., коробка передач — 6-ступенева механіка чи 5-ступеневий автомат.

Зазначимо, у 2009 році SuperSports можна було замовити, заплативши заставу в розмірі 25 тис. фунтів стерлінгів. Повна вартість автомобіля – щонайменше 127 тисяч у британській валюті («перекупи» просили ледь не вдвічі більше). Щоправда, навіть при наявності необхідної суми треба було дочекатися черги, та і в принципі довести керівництву бренду, чому саме ви достойні мати цей ексклюзив.

До речі, після початку бойових дій в Україні почалося справжнє «велике переселення» Морганів. Так, напередодні Різдва аналогічний Morgan Aero SuperSports бачили на Столичному шосе. За інформацією ТопЖир, блакитно-сірий Морган змінив власника, але залишився в Україні. Що стосується даного екземпляра, поміченого вчора у Києві, наразі невідомо, куди його везли. Можливо за кордон. Його приблизна вартість – чверть мільйона доларів.

Нагадаємо, попри рідкісність і чималу вартість, автомобілі Морган в Україні свого часу вважались таким собі «маст хевом» серед політиків і бізнесменів вищого ешелону. Зрештою, так є і зараз.