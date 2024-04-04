Porsche 911 с широким кузовом выставили на продажу в США. За купе 911 Carrera 4 с боди-китом RWB уже предлагают 105 тысяч долларов.

В США на продажу выставили Porsche 911 Carrera 4 с боди-китом RWB. Широкий кузов редкого цвета Lido Gold здесь сочетается с подвеской на гоночных компонентах, ретроколесами, обитым кожей и алькантарой салоном, а также двигателем 3.6 в паре с механической коробкой передач. Привод такого "Порше" полный. Последняя ставка - 105 тысяч долларов.

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Porsche 911 Carrera 4 с боди-китом от известного Акиры Накаи, основателя ателье Rauh-Welt Begriff (RWB) продают уже не впервые. Обвес Накаи-сан устанавливает самостоятельно, потому что ему нравится сам процесс. На этом купе 1991 года можно, например, увидеть передний бампер в стиле RSR, IROC -образное заднее антикрыло и экстремально расширенные в лучших традициях RWB крылья.

Кроме того, на машине стоят полированные колеса Rotiform с винтажным дизайном и цепкими шинами Toyo Proxie R888. Кузов окрашен в редкий оттенок Lido Gold. Салон отделан кожей Grigio в сочетании с алькантарой и тканевыми вставками с узором houndstooth. Добавлен быстросъемный руль, кресла Scheel-Mann и аксессуары из каталога Rennline, в том числе алюминиевые педали, накладки на пороги и "колодцы" приборов.

В движение спорткар приводит "оппозитник" 3.6 с воздушным охлаждением, что в стоке развивает 250 лошадиных сил. Коробка передач - пятиступенчатая "механика". Дополнительно 911 Carrera 4 оснащен выпуском Fabspeed RSR с aftermarket-магистралью и гоночной подвеской Bilstein. Сейчас за машину предлагают 105 тысяч долларов. Однако в прошлом году продавца не устроила ставка 175 тысяч, поэтому торги снова могут закончиться ничем.