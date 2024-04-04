Porsche 911 з широким кузовом виставили на продаж у США. За купе 911 Carrera 4 із боді-китом RWB вже пропонують 105 тисяч доларів.

У США на продаж виставили Porsche 911 Carrera 4 із боді-китом RWB. Широкий кузов рідкісного кольору Lido Gold тут поєднується з підвіскою на гоночних компонентах, ретроколесами, оббитим шкірою та алькантарою салоном, а також двигуном 3.6 у парі з механічною коробкою передач. Привід такого «Порше» повний. Остання ставка - 105 тисяч доларів.

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Porsche 911 Carrera 4 з боді-китом від відомого Акіри Накаї, засновника ательє Rauh-Welt Begriff (RWB) продають вже не вперше. Обважування Накаї-сан встановлює самостійно, тому що йому подобається сам процес. На цьому купе 1991 року можна, наприклад, побачити передній бампер у стилі RSR, IROC -подібне заднє антикрило та екстремально розширені в кращих традиціях RWB крила.

Крім того, на машині стоять поліровані колеса Rotiform з вінтажним дизайном і чіпкими шинами Toyo Proxie R888. Кузов забарвлений у рідкісний відтінок Lido Gold. Салон оброблений шкірою Grigio у поєднанні з алькантарою та тканинними вставками з візерунком houndstooth. Додано швидкознімне кермо, крісла Scheel-Mann та аксесуари з каталогу Rennline, у тому числі алюмінієві педалі, накладки на пороги та «колодязі» приладів.

У рух спорткар наводить «опозитник» 3.6 з повітряним охолодженням, що у стоку розвиває 250 кінських сил. Коробка передач - п'ятиступінчаста "механіка". Додатково 911 Carrera 4 оснащений випуском Fabspeed RSR з aftermarket-магістраллю та гоночною підвіскою Bilstein. Нині за машину пропонують 105 тисяч доларів. Проте минулого року продавця не влаштувала ставка 175 тисяч, тож торги знову можуть закінчитися нічим.