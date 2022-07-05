Реставрация спорткара с незначительным пробегом заняла более четырех лет.

Porsche 959 – один из самых редких автомобилей марки: всего в 1987-1988-х годах было создано лишь 292 экземпляра. Еще более эксклюзивно – его спортивная модификация отмечена индексом S: ее тираж ограничен 29 единицами. Одним из таких купе владеет бывший гонщик “Формулы-1”, Ник Хайдфельд.

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Летом 2017 года он передал свой спортивный автомобиль на восстановление в подразделение Porsche Classic. Хотя на одометре было всего 4 183 километра, машине понадобился капитальный ремонт, причем, как говорят специалисты, именно потому, что она в большинстве своем простаивала. В результате все процедуры были завершены только к декабрю 2021 года и руководитель отдела заводской реставрации Уве Макрутцки рекомендовал владельцу проезжать на Porsche 959 S хотя бы 100 километров в месяц.

Помимо прочего, в ходе диагностики выяснилось, что система управления двигателем спорткара была в какой-то момент модифицирована. Посоветовавшись с Ником Хайдфельдом, инженеры Porsche Classic вернули ее в исходное состояние. У них, кстати, есть максимально возможный опыт обслуживания этой модели: почти все построенные “эски” побывали в “классическом” подразделении хотя бы однажды.

S-версия отличается от “обычного” Porsche 959 форсированным с 450 до 515 л.с. 2,9-литровым оппозитником с двойным турбонаддувом. Кроме того, разработчики отказались от сложной регулируемой пневмоподвески, задних сидений, электрических стеклоподъемников, кондиционера, центрального замка и зеркала с пассажирской стороны. Все это позволило снизить массу до 1 350 кг. По паспорту такое полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и имеет максимальную скорость 339 км/ч. В 1987 году оно обошлось от 420 тысяч немецких марок. Сейчас цена такого авто – несколько миллионов долларов.