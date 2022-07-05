Реставрація спорткара з незначним пробігом зайняла понад чотири роки

Porsche 959 - один з найрідкісніших автомобілів марки: всього в 1987-1988-х роках було побудовано лише 292 екземпляри. Ще ексклюзивніше – його спортивна модифікація, відзначена індексом S: її тираж обмежений 29 одиницями. Одним із таких купе володіє колишній гонщик “Формули-1” Нік Хайдфельд.

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Влітку 2017 року він передав свій спорткар на відновлення до підрозділу Porsche Classic. Хоча на одометрі було всього 4 183 кілометри, машині знадобився капітальний ремонт, причому, як кажуть фахівці, саме через те, що вона здебільшого простоювала. У результаті всі процедури були завершені лише до грудня 2021-го, і керівник відділу заводської реставрації Уве Макрутцкі рекомендував власнику проїжджати на його Porsche 959 S хоча б 100 кілометрів на місяць.

Крім іншого, в ході діагностики з'ясувалося, що система керування двигуном спорткара була в якийсь момент модифікована. Порадившись із Ніком Хайдфельдом, інженери Porsche Classic повернули її у вихідний стан. У них, до речі, є максимально можливий досвід обслуговування цієї моделі: майже всі збудовані “ески” побували в “класичному” підрозділі хоча б одного разу.

S-версія відрізняється від "звичайного" Porsche 959 форсованим з 450 до 515 к.с. 2,9-літровим оппозитником із подвійним турбонаддувом. Крім того, розробники відмовилися від складної регульованої пневмопідвіски, задніх сидінь, електричних склопідйомників, кондиціонера, центрального замку та навіть дзеркала з пасажирського боку. Все це дозволило зменшити масу до 1350 кг.

За паспортом таке повнопривідне купе розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди і має максимальну швидкість 339 км/год. 1987 року воно коштувало від 420 000 німецьких марок. Зараз ціна такого авто – кілька мільйонів доларів