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UPG начала ребрендинг бывших заправок ANP

UPG будет распоряжаться 34 АЗС, которые ранее работали под брендом ANP. Все они расположены на территории Киевской области.
UPG проводит ребрендинг заправок ANP - Auto24

Ребрендинг ANP

Евгений Гудущан
logo21 июля, 19:30
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На автозаправочном комплексе ANP на бульваре Николая Михновского (бывшем Дружбы Народов) в Киеве начались работы по ребрендингу, передает enkorr.

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Недавно Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение “Укрпалетсистем” на приобретение контроля над активами, принадлежащих компаниям группы “Приват”. Речь идет об аренде 34 АЗС, расположенных на территории Киевской области.

Владелец UPG Владимир Петренко заявил в интервью Forbеs, что договорился об аренде с директором этой сети, а ребрендинг одного объекта он оценивает в 1 млн грн. По словам Петренко, на модернизацию киевских заправок понадобится примерно восемь месяцев.

По имеющейся информации, комплекс ANP на бульваре Николая Михновского является флагманом сети группы “Приват”, который в свои лучшие времена продавал более 35 тыс. л топлива в сутки.

#UPG #Новости #Aвтобизнес #Топливо