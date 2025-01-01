UPG начала ребрендинг бывших заправок ANP

На автозаправочном комплексе ANP на бульваре Николая Михновского (бывшем Дружбы Народов) в Киеве начались работы по ребрендингу, передает enkorr.

Читайте также: На продажу будет выставлено 160 АЗС Avias и ANP

Недавно Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение “Укрпалетсистем” на приобретение контроля над активами, принадлежащих компаниям группы “Приват”. Речь идет об аренде 34 АЗС, расположенных на территории Киевской области.

Владелец UPG Владимир Петренко заявил в интервью Forbеs, что договорился об аренде с директором этой сети, а ребрендинг одного объекта он оценивает в 1 млн грн. По словам Петренко, на модернизацию киевских заправок понадобится примерно восемь месяцев.

По имеющейся информации, комплекс ANP на бульваре Николая Михновского является флагманом сети группы “Приват”, который в свои лучшие времена продавал более 35 тыс. л топлива в сутки.