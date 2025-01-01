UPG розпочала ребрендинг колишніх заправок ANP

На автозаправному комплексі ANP на бульварі Миколи Міхновського (колишньому Дружби Народів) у Києві розпочалися роботи з ребрендингу, передає enkorr.

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Нещодавно Антимонопольний комітет України надав дозвіл “Укрпалетсистем” на набуття контролю над активами, що належать компаніям групи “Приват”. Йдеться про оренду 34 АЗС, розташованих на території Київщини.

Власник UPG Володимир Петренко заявив в інтерв’ю Forbеs, що домовився про оренду з директором цієї мережі, а ребрендинг одного об’єкта він оцінює в 1 млн грн. Зі слів Петренка, на модернізацію київських заправок знадобиться приблизно вісім місяців.

За наявною інформацією, комплекс ANP на бульварі Миколи Міхновського є флагманом мережі групи “Приват”, який у свої кращі часи продавав понад 35 тис. л пального на добу.