Если сложности с движением возникают на дорогах, то чтобы их уменьшить, нужно уменьшить количество дорог. Примерно такой логики придерживаются урбанисты и те, кто их поддерживает.

Современные города постоянно развиваются, в них строят новое жилье и расширяют экономические возможности. Однако вместе с увеличением количества жителей растет количество людей, которые имеют автомобили, для которых также нужна соответствующая инфраструктура. Урбанисты предлагают не тратить средства на развитие автомобильной инфраструктуры и сделать использование авто слишком дорогим и неудобным.

Читайте також: Київська влада взялась за систему паркування: чого чекати автомобілістам

Новые популярные аттракции на окраинах, в которых есть сотни новых квартир, генерируют дополнительные перемещения по городу. Чтобы урегулировать это, адекватная власть обычно требует от застройщиков увеличить пропускную способность автодорог и обеспечить возможности для парковки автомобилей. Или просто заплатить, чтобы город мог вместо них выполнить эти улучшения. Но урбанисты уверены в том, что все эти новые дороги и парковки усугубляют ситуацию.

“Когда мы увеличиваем пропускную способность, мы стимулируем горожан больше пользоваться автомобилем, – говорит Эрик Сундквист, директор Государственной инициативы умного транспорта (SSTI), аналитического центра по вопросам транспорта, расположенного в Университете Висконсина, город Мэдисон. – Итак, существует своего рода порочный круг: мы расширяем дороги, люди больше ездят; мы снова расширяем дороги, люди больше ездят”.

Эрик Сундквист выступает за уменьшение автомобилепользования

Логика урбаниста заключается в искусственном создании неудобств для автомобилистов и массовом поощрении жителей к пользованию общественным транспортом. Именно так по их мнению стоит бороться с пробками.

Читайте також: Європейці масово відмовляються від громадського транспорту

“Идея состоит в том, что давайте сначала попытаемся уменьшить объем автомобилепользования, который мы собираемся генерировать, прежде чем мы добавим предложение. И добавляем предложение лишь в случае крайней необходимости”, – говорит Сундквист.