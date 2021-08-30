Якщо складнощі з рухом виникають на дорогах, то щоб їх зменшити, потрібно зменшити кількість доріг. Приблизно такої логіки дотримуються урбаністи та ті, хто їх підтримує.

Сучасні міста постійно розвиваються, в них будують нове житло та розширюють економічні можливості. Однак разом зі збільшенням кількості мешканців зростає кількість людей які мають автомобілі, для яких також потрібна відповідна інфраструктура. Урбаністи пропонують не витрачати кошти на розвиток автомобільної інфраструктури і штучно обмежити використання авто.

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Нові популярні атракції на околицях, у яких є сотні нових квартир, генерують додаткові переміщення містом. Щоб врегулювати це, адекватна влада зазвичай вимагає від забудовників збільшити пропускну здатність автошляхів і забезпечити можливості для паркування автомобілів. Або просто заплатити, щоб місто могло замість них виконати ці покращення. Але урбаністи впевнені в тому, що всі ці нові дороги та парковки погіршують ситуацію.

"Коли ми збільшуємо пропускну здатність, ми стимулюємо містян більше користуватися автомобілем, – каже Ерік Сундквіст, директор Державної ініціативи розумного транспорту (SSTI), аналітичного центру з питань транспорту, розташований у Університеті Вісконсіна, штат Медісон. – Отже, існує свого роду порочне коло: ми розширюємо дороги, люди більше їздять; ми знову розширюємо дороги, люди більше їздять".

Ерік Сундквіст виступає за зменшення автомобілекористування

Логіка урбаніста полягає у штучному створенні незручностей для автомобілістів і масовому заохочені жителів до користування громадським транспортом. Саме так, на їхню думку, варто боротись з заторами.

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"Ідея полягає в тому, що давайте спочатку спробуємо зменшити обсяг автомобілекористування, який ми збираємося генерувати, перш ніж ми додамо пропозицію. І додаємо пропозицію лише в разі крайньої потреби", – каже Сундквіст.