Футуристический электровелосипед будет продемонстрирован на предстоящей выставке CES 2024.

Похоже, что производители велосипедов стараются наполнить свою продукцию как можно большим количеством технологий. Теперь электровелосипеды – это гораздо больше, чем просто решение для городской мобильности транспортных средств для отдыха. Возможно, велосипед, который больше всего воплощает это, - это Urtopia Fusion, машина, которая интегрирует искусственный интеллект в свой ориентированный на пользователя дизайн.

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ChatGPT на сегодня является самым популярным ИИ. Каждый знает, что это такое, и многие люди используют его ежедневно для работы, обучения или просто для развлечения. Как оказалось, ChatGPT играет довольно важную роль в дизайне Urtopia Fusion. Предположительно, вы сможете разговаривать со своим электровелосипедом, отдавать ему команды и спрашивать о случайных вещах – возможно, о месте, куда вы планируете поехать. Кроме того, Urtopia Fusion объединяет другие высокотехнологичные средства, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS с поддержкой 4G. Есть даже удивительный датчик отпечатков пальцев для включения электровелосипеда.

Urtopia Fusion также будет иметь некоторые знакомые функции подключения, такие как интеграция Google Maps, Apple Health и даже Strava. Его приводит в действие довольно привычный силовой агрегат, двигатель Bafang M510 с крутящим моментом 90 ньютон-метров. Номинальная мощность двигателя составляет 250 Вт в соответствии с ограничениями европейского законодательства относительно электровелосипедов, но он, бесспорно, имеет достаточно мощности, чтобы сравнять даже самые крутые холмы. Что касается батареи, то она имеет мощность 353 Вт-часа с целевым диапазоном 180 километров на одном заряде.

Urtopia также говорит о тормозах, состоящих из гидравлических блоков Magura MT4 eSTOP. Fusion катается на 28-дюймовых колесах, обутых в баллонные шины Schwalbe Big Apple для комфортной езды. Что касается рамы, то она получила минималистичный, футуристический вид.

Учитывая все эти интересные характеристики, тем, кто хочет увидеть функциональные возможности Urtopia Fusion, придется подождать до CES 2024, чтобы увидеть его в металлическом виде. Мероприятие запланировано на 10-13 января 2024 года и пройдет в Лас-Вегасе.