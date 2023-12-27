З’являється більше подробиць про велосипед Urtopia Fusion E-Bike на базі штучного інтелекту. Футуристичний електровелосипед буде продемонстровано на майбутній виставці CES 2024.

Схоже, що виробники велосипедів намагаються наповнити свою продукцію якомога більшою кількістю технологій. Тепер електровелосипеди – це набагато більше, ніж просто рішення для міської мобільності транспортних засобів для відпочинку. Можливо, велосипед, який найбільше втілює це, — це Urtopia Fusion, машина, яка інтегрує штучний інтелект у свій орієнтований на користувача дизайн.

Читайте також: Як їздить велосипед з трикутними колесами: відео

ChatGPT на сьогодні є найпопулярнішим ШІ. Кожен знає, що це таке, і багато людей використовують його щодня для роботи, навчання або просто для розваги. Як виявилося, ChatGPT відіграє досить важливу роль у дизайні Urtopia Fusion.

Імовірно, ви зможете розмовляти зі своїм електровелосипедом, віддавати йому команди та запитувати про випадкові речі – можливо, про місце, куди ви плануєте поїхати. Крім того, Urtopia Fusion об’єднує інші високотехнологічні засоби, такі як Bluetooth, Wi-Fi та GPS із підтримкою 4G. Є навіть дивовижний датчик відбитків пальців для ввімкнення електровелосипеда.

Urtopia Fusion також матиме деякі знайомі функції підключення, такі як інтеграція Google Maps, Apple Health і навіть Strava. Його приводить в дію досить звичний силовий агрегат, двигун Bafang M510 з крутним моментом 90 ньютон-метрів. Номінальна потужність двигуна становить 250 Вт відповідно до обмежень європейського законодавства щодо електровелосипедів, але він, безперечно, має достатньо потужності, щоб зрівняти навіть найкрутіші пагорби. Що стосується батареї, то вона має потужність 353 Вт-години з цільовим діапазоном 180 кілометрів на одному заряді.

Urtopia також каже про гальма, що складаються з гідравлічних блоків Magura MT4 eSTOP. Fusion катається на 28-дюймових колесах, взутих у балонні шини Schwalbe Big Apple для комфортної їзди. Що стосується рами, то вона отримала мінімалістичний, футуристичний вигляд.

З огляду на всі ці цікаві характеристики, тим, хто хоче побачити функціональні можливості Urtopia Fusion, доведеться зачекати до CES 2024, щоб побачити його в металевому вигляді. Захід запланований на 10-13 січня 2024 року і пройде в Лас-Вегасі.