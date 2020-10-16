Новый кроссовер корейский бренд представит в ноябре.

Флагманский кроссовер SsangYong Rexton дебютировал еще в 2017 году, однако популярности так и не снискал. В 2019 году производитель решил обновить модель, но это не помогло повысить спрос. На очереди смена поколений, на которую SsangYong возлагает большие надежды.

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Автопроизводитель из Южной Кореи, скрывающийся в тени концерна Hyundai-Kia, объявил время дебюта нового поколения Rexton – 4 ноября. Компания пока показала несколько тизерных изображений. Фотографии демонстрируют основные акценты новой модели: новая решетка радиатора и светодиодная оптика. Изменения больше похожи на плановый рестайлинг, однако подпись на фото – all-new Rexton – свидетельствует, что речь идет именно о смене поколений.

Интерьер новинки не раскрыт, однако известно, что кроссовер получит новую мультимедийную систему. По предварительной информации, под капотом кроссовера будет работать 202-сильный турбомотор.