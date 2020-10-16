Новий кросовер корейський бренд представить у листопаді.

Флагманський кросовер SsangYong Rexton дебютував ще у 2017 році, однак популярності так і не здобув. У 2019 році виробник вирішив оновити модель, але це не допомогло підвищити попит. На черзі – зміна поколінь, на яку SsangYong покладає великі сподівання.

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Автовиробник з Південної Кореї, що ховається в тіні концерну Hyundai-Kia, оголосив час дебюту нового покоління Rexton – 4 листопада. Компанія поки показала кілька тизерних зображень. Світлини демонструють основні акценти нової моделі: нова решітка радіатора та світлодіодна оптика. Зміни більше схожі на плановий рестайлінг, однак підпис на фото – all-new Rexton – свідчить, що мова йде саме про зміну поколінь.

Інтер’єр новинки не розкритий, однак відомо, що кросовер отримає нову мультимедійну систему. За попередньою інформацією, під капотом кросовера працюватиме 202-сильний турбомотор.