Оранжевые проблесковые маяки не дают преимуществ в движении, а служат для привлечения внимания и предупреждения об опасности.

Внесены изменения в Правила дорожного движения, позволяющие установку и использование проблесковых маячков оранжевого цвета на автомобилях. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, в своем Telegram .

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«Исключена необходимость получения разрешений на установку и использование проблесковых маячков оранжевого цвета водителями транспортных средств специального и специализированного назначения, дорожно-эксплуатационных служб, а также на транспортных средствах с опознавательным знаком «Дети». Этот вопрос не будет нуждаться в согласовании с территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД» - сообщает Тарас Мельничук.