Оранжеві проблискові маяки не дають переваги у русі, а служать для привернення уваги та попередження про небезпеку.

Внесені зміни до Правил дорожнього руху, які дозволяють встановлення та використання проблискових маячків оранжевого кольору на автомобілях. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, у своєму Telegram.

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«Виключено необхідність отримання дозволів на встановлення та використання проблискових маячків оранжевого кольору водіями транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, дорожньо-експлуатаційних служб, а також на транспортних засобах з розпізнавальним знаком «Діти». Це питання не потребуватиме узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС» - повідомляє Тарас Мельничук.