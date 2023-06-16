Гиперкар Koenigsegg установил рекорд в упражнении 0-400-0 км/ч. Regera снова стала самым быстрым автомобилем в разгоне до 400 км/ч с последующей полной остановкой.

Koenigsegg Regera обошел Rimac Nevera и снова стал самым быстрым в упражнении 0-400-0 км/ч. Разгон до 400 километров в час с последующей полной остановкой заняли у супергибрида 28,81 секунды – на секунду меньше, чем у Nevera.

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В то же время Regera побила собственный рекорд. За это нужно благодарить ровный холст взлетно-посадочной полосы аэропорта Эребра, цепкие шины Michelin и трансмиссию Koenigsegg Direct Drive.

Меньше месяца понадобилось Koenigsegg, чтобы вернуть себе звание рекордсмена в упражнении 0-400-0, то есть разгон с места до 400 километров в час с последующей полной остановкой. На все обо всем супергибрид Regera потратил 28,81 секунды, оказавшись на 1,12 секунды быстрее Rimac Nevera.

При этом "швед" выиграл и в первоначальном ускорении: 20,68 секунд против 21,31. Заезды прошли на взлетно-посадочной полосе аэропорта Эребра, причем, как и Nevera, шведский гиперкар был обут в омологированные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R.

В движение Regera приводит бензоэлектрическую силовую установку из битурбодвигателя V8 5.0, трех электромоторов и уникальной трансмиссии Koenigsegg Direct Drive, включающей гидравлическую муфту с переменной степенью проскальзывания и главную передачу с фиксированным передаточным числом.

Суммарная отдача – 1500 лошадиных сил и 2000 Нм момента. С места до ста Regera разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 410 километров в час.

В противоположность гиперкару углеродной эры на Rimac Nevera стоят четыре электромотора с комбинированной отдачей 1914 лошадиных сил и 2360 Нм момента. Их питает встроенный в структуру углепластикового монококка батарейный блок емкостью 120 киловатт-часов.

По паспорту Nevera разгоняется с места до ста за 1,97 секунды, до 300 километров в час за 9,3 секунды. Максималка тоже впечатляет – 415 километров в час.