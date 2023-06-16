Гіперкар Koenigsegg встановив рекорд у вправі 0-400-0 км/год. Regera знову стала найшвидшим автомобілем у розгоні до 400 км/год із подальшою повною зупинкою.

Koenigsegg Regera обійшов Rimac Nevera і знову став найшвидшим у вправі прискорення та гальмування 0-400-0 км/год. Розгін до 400 кілометрів на годину з подальшою повною зупинкою зайняли у супергібрида 28,81 секунди – на секунду менше, ніж у Nevera.

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Водночас Regera побила власний рекорд. За це потрібно дякувати рівній злітно-посадковій смузі аеропорту Еребру, шинам Michelin і трансмісії Koenigsegg Direct Drive.

Менш як місяць знадобилося Koenigsegg, щоб повернути собі звання рекордсмена у вправі 0-400-0, тобто розгін з місця до 400 кілометрів на годину з подальшою повною зупинкою. На все про все супергібрид Regera витратив 28,81 секунди, опинившись на 1,12 секунди швидше за Rimac Nevera.

При цьому "швед" виграв і в початковому прискоренні: 20,68 секунд проти 21,31. Заїзди пройшли на злітно-посадковій смузі аеропорту Еребру, причому, як і Nevera, шведський гіперкар був взутий в шини Michelin Pilot Sport Cup 2R.

У рух Regera наводить бензоелектрична силова установка з бітурбодвигуна V8 5.0, трьох електромоторів і унікальної трансмісії Koenigsegg Direct Drive, що включає гідравлічну муфту зі змінним ступенем прослизання і головну передачу з фіксованим передавальним числом.

Сумарна віддача – 1500 кінських сил і 2000 Нм моменту. З місця до ста Regera розганяється за 2,8 секунди. Максимальна швидкість - 410 кілометрів на годину.

На противагу гіперкару вуглецевої ери на Rimac Nevera стоять чотири електромотори з комбінованою віддачею 1914 кінських сил і 2360 Нм моменту. Їх живить інтегрований у структуру вуглепластикового монокока батарейний блок ємністю 120 кіловат-годин.

За паспортом Nevera розганяється з місця до ста за 1,97 секунди, до 300 кілометрів на годину за 9,3 секунди. Максималка теж вражає – 415 кілометрів на годину.