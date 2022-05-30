Мировой рекорд для серийных авто уже вплотную приблизился к 500 км/ч.

Гиперкар SSC Tuatara снова установил мировой рекорд скорости. Американское купе побило собственное достижение и развило 474,8 км/ч на взлетной полосе центра Кеннеди во Флориде.

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Напомним, что 1750-сильный SSC Tuatara – официально самый быстрый автомобиль в мире с января 2021 года. Тогда гиперкар развил 455,3 км/ч, и это зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннеса.

Старание побить мировой рекорд скорости не обошлось без происшествий. Первоначально, в конце 2020 года, SSC Tuatara развила даже 532 км/ч, но из-за неточности измерений скорости это достижение не засчитали.

Американцы все же хотят добиться 500 км/ч, но делают это постепенно. И для надежности измеряют скорость тремя разными методами. Поэтому ждем нового заезда.