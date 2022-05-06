Проверка патрульными виновника ДТП на состояние опьянения выявила рекорд – более 5 промилле. Смертельная концентрация алкоголя в крови составляет 4-6 промилле.
На днях, около 15 часов, патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Вокзальной. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Renault совершил столкновение с автомобилем Peugeot, после чего уехал с места происшествия.
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Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам и уже на улице Жилянской остановили беглеца.
Полицейские сразу увидели, что водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер.
Результат поразил всех – прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2.
Поскольку участники ДТП отказались от оформления материалов ДТП, инспекторы составили на виновника только протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.