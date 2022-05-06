Перевірка патрульними винуватця ДТП на стан сп'яніння виявила рекорд – понад 5 проміле. Смертельна концентрація алкоголю в крові становить 4-6 проміле

Днями, близько 15-ї години, патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Вокзальній. Заявник повідомив, що водій автомобіля Renault скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot, після чого поїхав з місця автопригоди.

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Інспектори передали орієнтування на автомобіль іншим екіпажам та вже на вулиці Жилянській зупинили втікача.

Поліцейські одразу побачили, що керманич перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці за допомогою приладу Драгер.

Результат вразив всіх — прилад показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водій керував із показником більш як 5 проміле, з допустимим показником 0,2.

Оскільки учасники автопригоди відмовились від оформлення матеріалів ДТП, інспектори склали на винуватця лише протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від кермування.