Світовий рекорд для серійних авто вже впритул наблизився до 500 км/год

Гіперкар SSC Tuatara знову встановив світовий рекорд швидкості. Американське купе побило власне досягнення і розвило 474,8 км/год на злітній смузі центру Кеннеді у Флориді.

Читайте також: В Києві встановлено новий рекорд зі сп’яніння за кермом

Нагадаємо, що 1750-сильний SSC Tuatara - офіційно найшвидший автомобіль у світі з січня 2021 року. Тоді гіперкар розвинув 455,3 км/год, і це зафіксували експерти Книги рекордів Гіннеса.

Намагання побити світовий рекорд швидкості не обійшлося без пригод. Спочатку, наприкінці 2020 року, SSC Tuatara розвинула навіть 532 км/год, але через неточність вимірів швидкості це досягнення не зарахували.

Американці все ж таки хочуть досягти 500 км/год, але роблять це поступово. І для надійності вимірюють швидкість трьома різними методами. Тож чекаємо на новий заїзд.