Установлен новый рекорд скорости для серийных автомобилей: видео

На прошлогоднем Гудвудском фестивале скорости Rimac Nevera стал самым быстрым серийным транспортным средством. Электрический гиперкар преодолел дистанцию длиной 1,16 мили за невероятные 49,32 секунды. К сожалению для лучшего электромобиля Хорватии, теперь рекордсменом является Америка.

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С Крисом Уордом за рулем Czinger 21C пересек финишную черту всего за 48,83 секунды. Несмотря на то, что гибридный зверь является самым быстрым серийным дорожным автомобилем для подъема на холм Гудвуда, он далеко не самый быстрый в целом. Эта честь принадлежит безумно быстрому McMurtry Speirling, одноместному электромобилю. В 2022 году бывший пилот Формулы-1 Макс Чилтон проехал шорт-трек за 39,08 секунды, то есть на 9,75 секунды быстрее.

Внимательные зрители заметят, что в конце пробега одно из боковых зеркал автомобиля свисало с кузова после незначительного удара о копну сена. Вероятно, это немного негативно повлияло на аэродинамическую эффективность, но Czinger 21C все равно смог сократить почти пол секунды разбега Rimac Nevera.

Хотя это технически серийный автомобиль, но производится только 80 единиц. Это делает его значительно эксклюзивным, чем Rimac Nevera, которого будет собрано 150 экземпляров. Разработанный и изготовленный в Калифорнии, новый рекордсмен использует 2,88-литровый твин-турбо двигатель V-8, который вращается до 11 000 об/мин в сочетании с двумя передними электродвигателями, чтобы обеспечить общую мощность 1250 лошадиных сил.

Рекордный пробег проводился с обычным 21C, но Czinger также продает 21C V Max, который может достигать более высокой скорости. Кроме того, есть 21C Blackbird как самый эффективный вариант с мощностью 1350 л.с. Эта походная, ориентирована на трек, является самой редкой из всех, ограничена только четырьмя автомобилями.