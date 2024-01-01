Всиновлено новий рекорд швидкості для серійних автомобілів: відео

На минулорічному Гудвудському фестивалі швидкості Rimac Nevera став найшвидшим серійним транспортним засобом. Електричний гіперкар подолав дистанцію довжиною 1,16 милі за неймовірні 49,32 секунди. На жаль для найкращого електромобіля Хорватії, тепер рекордсменом є Америка.

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З Крісом Вордом за кермом Czinger 21C перетнув фінішну лінію лише за 48,83 секунди. Незважаючи на те, що гібридний звір є найшвидшим серійним дорожнім автомобілем для підйому на пагорб Гудвуда, він далеко не найшвидший загалом. Ця честь належить шалено швидкому McMurtry Speirling, одномісному електромобілю. У 2022 році колишній пілот Формули-1 Макс Чілтон проїхав шорт-трек за 39,08 секунди, тобто на 9,75 секунди швидше.

Уважні глядачі помітять, що наприкінці пробігу одне з бічних дзеркал автомобіля звисало з кузова після незначного удару об копицю сіна. Ймовірно, це трохи негативно вплинуло на аеродинамічну ефективність, але Czinger 21C все одно зміг скоротити майже пів секунди розбігу Rimac Nevera.

Хоча це технічно серійний автомобіль, але виробляється лише 80 одиниць. Це робить його значно ексклюзивнішим, ніж Rimac Nevera, якого буде зібрано 150 екземплярів. Розроблений і виготовлений у Каліфорнії, новий рекордсмен використовує 2,88-літровий твін-турбо двигун V-8, який обертається до 11 000 об/хв у поєднанні з двома передніми електродвигунами, щоб забезпечити загальну потужність 1250 кінських сил.

Рекордний пробіг проводився зі звичайним 21C, але Czinger також продає 21C V Max, який може досягати більш високої швидкості. Крім того, є 21C Blackbird як найефективніший варіант із потужністю 1350 к.с. Ця похідна, орієнтована на трек, є найрідкіснішою з усіх, обмежена лише чотирма автомобілями.