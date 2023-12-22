С 1 января 2024 года изменятся суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей на территории Украины.

Размер сбора зависит от суммы прожиточного минимума, который с 1 января 2024 года составит 3028 грн. В 2023 году прожиточный минимум составлял 2684 грн.

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Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается в размере в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, справки-счета торговых организаций, договора мены, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, без учета налога на добавленную стоимость, в размере:

3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года – более 878,1 тыс. грн.

Следовательно, с 1 января 2024 года:

не превышает или равен 499 620 грн – уплачивается 3%;

больше чем 499 620 грн, но не превышает или равен 878 120 грн – 4%;

больше чем 878 120 грн – 5%.

Сбор уплачивается на бюджетные счета, открытые в органах Казначейства, по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в сервисных центрах МВД.