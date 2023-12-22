З 1 січня 2024 року зміняться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів на території України.
Розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня становить 3028 грн. У 2023 році прожитковий мінімум становим 2684 грн.
Читайте також: На реєстрацію транспортних засобів встановлено єдину ціну
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, без урахування податку на додану вартість, у розмірі:
- 3% – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
- 4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
- 5% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року – більше 878,1 тис. грн.
Отже, з 1 січня 2024 року:
- не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;
- більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – 4%;
- більше ніж 878 120 грн – 5%.
Збір сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС.