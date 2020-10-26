Эван Хорецки отвечал за возведение "Гигафабрик" в США, Китае и Германии. На последнем объекте произошли значительные трудности, которые вызвали недовольство руководства Tesla.

Рабочие называют Эвана Хорецки "мистер Гигафабрика", он является главным уже на третьем строительстве завода "Тесла", но это не спасло его от немилости. Сообщается, что инженер пострадал, из-за отключения водоснабжения на строительстве Tesla Gigafactory 4 в Берлине, хотя официально эта информация не подтверждена.

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Об увольнении топ-менеджера сообщает издание Electrek. Причина – остановка строительства, из-за неоплаченных счетов за водоснабжение на объекте. Отсутствие воды парализовало строительство Tesla Gigafactory 4. Завод в столице Германии должен быть сведен с нуля в рекордные сроки, поэтому любое промедление может быть критическим.

Эван Хорецки является опытным специалистом своего дела и, кроме работы над возведением заводов в Неваде и Шанхае, работал над модернизацией производств Tesla в Калифорнии и Нью-Йорке.