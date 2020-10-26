Еван Хорецкі відповідав за зведення "Гігафабрик" у США, Китаї та Німеччині. На останньому об'єкті трапились значні складнощі, які викликали невдоволення керівництва Tesla.

Робітники називають Евана Хорецкі “містер Гігафабрика”, він є головним вже на третьому будівництві заводу “Тесла”, та це не врятувало його від немилості. Повідомляється, що інженер постраждав, через відключення водопостачання на будівництві Tesla Gigafactory 4 в Берліні, хоча офіційно ця інформація не підтверджена.

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Про звільнення топ-менеджера повідомляє видання Electrek. Причина – зупинка будівництва, через несплачені рахунки за водопостачання на об’єкті. Відсутність води паралізувала будівництво Tesla Gigafactory 4. Завод в столиці Німеччини повинен бути зведений з нуля в рекордні терміни, тож будь-яке зволікання може бути критичним.

Еван Хорецкі є досвідченм фахівцем своєї справи і, крім роботи над зведенням заводів у Неваді і Шанхаї, працював над модернізацією виробництв Tesla у Каліфорнії і Нью-Йорку.