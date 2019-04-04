Правительство уволило Александра Харченко от исполнения обязанностей заместителя председателя "Укравтодора". Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 3 апреля 2019 г. № 207-р

"Освободить Харченко Александра Ивановича от исполнения обязанностей заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины по собственному желанию", – говорится в распоряжении.

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Напомним, Александр Харченко занимал должность заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины и раньше – с июля 2013 по апрель 2014 года.