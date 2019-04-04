Уряд звільнив Олександра Харченка від виконання обов'язків заступника голови "Укравтодору". Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 03 квітня 2019 р № 207-р

"Звільнити Харченко Олександра Івановича від виконання обов'язків заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні.

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Нагадаємо, Олександр Харченко обіймав посаду заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України і раніше - з липня 2013 до квітня 2014 року.