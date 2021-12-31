В ряды инспекции по парковке приглашают бывших полицейских которые уволятся из-за маленькой зарплаты.

Киевская инспекция по парковке расширит штат сотрудников, чтобы иметь возможность собрать с водителей больше денег. Для этого киевские власти готовы воспользоваться услугами бывших полицейских.

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"Прочитал о массовом увольнении полицейских из-за невыплаты зарплаты перед Новым годом. Если это правда, Инспекция по парковке Киева приглашает к себе всех профессиональных полицейских, которые хотят наводить порядок на улицах города", – написал в своем обращении заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"В первые месяцы 2022-го года мы надеемся заполнить еще 50 вакансий в Инспекции по парковке, и приглашаем всех заинтересованных звонить уже сейчас", – пишет Усов.