До лав інспекції з паркування запрошують колишніх поліцейських які звільнись через маленьку зарплатню.

Київська інспекція з паркування розширить штат співробітників аби мати змогу зібрати з водіїв більше коштів. Для цього київська влада готова скористатись послугами колишніх поліцейських.

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"Прочитав про масове звільнення поліцейських через невиплату зарплати перед Новим роком. Якщо це правда, Інспекція з паркування Києва запрошує до себе всіх фахових поліцейських, які хочуть наводити порядок на вулицях міста", - написав у своєму звернені заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"В перші місяці 2022-го року ми сподіваємось заповнити ще 50 вакансій в Інспекції з паркування, і запрошуємо всіх зацікавлених дзвонити вже зараз", - пише Усов.