Пострадали 11 детей и трое воспитателей. Двое детей погибли на месте.

Сегодня утром в Японии автомобиль с женщиной за рулем совершил наезд на воспитанников детсада, которые шли на прогулку в город.

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Малыши в возрасте до трех лет шли организованной колонной под наблюдением трех воспитателей, когда в них врезался автомобиль, который потерял управление, после столкновения с другим автомобилем. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм один мальчик и одна девочка скончались на месте, еще 11 детей были доставлены в госпиталь вместе с двумя пострадавшими воспитательницами.

Фото: место трагической аварии / ЗР

Водители обеих машин, 52-летняя Фумико Шинтате и 62-летняя Мичико Шимомия, были задержаны до выяснения обстоятельств аварии. По информации полиции, автомобили столкнулись во время выполнения одной из них правого поворота. Другая машина протаранила ее посреди перекрестка – в Японии левостороннее движение. От удара один из автомобилей отбросило на группу детей, которые вместе с воспитателями стояли в ожидании зеленого света для перехода дороги.

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