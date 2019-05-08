Постраждало 11 дітей і троє вихователів. Двоє малюків загинули на місці.

Сьогодні вранці в Японії автомобіль з жінкою за кермом скоїв наїзд на вихованців дитсадка, які йшли на прогулянку у місто.

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Малюки у віці до трьох років йшли організованою колоною під наглядом трьох вихователів, коли в них врізався автомобіль, який втратив керування, після зіткнення з іншим авто. Аварія трапилась на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм один хлопчик і одна дівчинка померли на місці, ще 11 діток були доправлені у шпиталь разом з двома постраждалими виховательками.

Фото: місце трагічної аварії / ЗР

Водії обох машин, 52-річна Фуміко Шінтате і 62-річна Мічіко Шімомія, були затримані до з’ясування обставин аварії. За інформацією поліції, автомобілі зіткнулися під час виконання одним з них правого повороту. Інша машина протаранила її посеред перехрестя – у Японії лівосторонній рух. Ударом один з автомобілів відкинуло на групу дітей, які разом з вихователями чекали зеленого світла для переходу дороги.

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