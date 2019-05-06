Люксовий седан вперше в історії моделі отримає складаний дах.

Нещодавно принц Нарухіто змінив свій статус на імператорський, ставши 126-м спадкоємним правителем Японії. Скромний парад 1 травня відзначив цю подію, однак у жовтні відбудеться масштабна церемонія прийняття титулу, під час якої лідер країни прийматиме парад у створеному спеціально для нього кабріолеті.

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Кабріолет Toyota Century буде створений у єдиному екземплярі, на відміну від дводверки Aurus, яких для адміністрації Путіна збудували цілих три. Основою машини стане розкішний седан, якому немає рівних навіть у преміум-марки Lexus.

Видання Autoblog повідомляє, що розпорядник імператорського двору оголосив тендер на імператорський кабріолет з кількома важливими умовами. По-перше, автомобіль має бути японським і базуватись на існуючій моделі. Він має бути за більшим за інші машини у кортежі. Імператора та його дружину повинно бути добре видно. Машина повинна мати неперевершений рівень безпеки та високу продуктивність.

Toyota Century відповідає усім цим вимогам, окрім “видимості” імператора. Японський автовиробник доопрацює автомобіль для відповідності і цьому пункту.

Фото: седан Toyota Century / Toyota

До відома: седан Toyota Century випускається для внутрішнього ринку Японії з 1967 року і названий “Століттям” на честь сотої річниці засновника компанії. При тому, що автомобіль доступний в одній ціновій категорії з флагманським Lexus LS600h, Century позиціонується на вищому рівні і має власний логотип – фенікс. Існує поліпшена модифікація салону з назвою Century Royal.

У 2018 році компанія Toyota повністю нове третє покоління моделі Century з 5-літровим V8 і допоміжним електроблоком. На домашньому ринку найпростіша Century обійдеться у $175 тисяч в еквіваленті.

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