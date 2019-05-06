Люксовый седан впервые в истории модели получит складную крышу.

Недавно принц Нарухито поменял свой статус на императорский, став 126-м наследным правителем Японии. Скромный парад 1 мая отметил это событие, однако в октябре состоится масштабная церемония принятия титула, во время которой лидер страны будет принимать парад в созданном специально для него кабриолете.

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Кабриолет Toyota Century будет создан в единственном экземпляре, в отличие от двухдверки Aurus, которых для администрации Путина построили целых три. Основой машины станет роскошный седан, которому нет равных даже у премиум-марки Lexus.

Издание Autoblog сообщает, что распорядитель императорского двора объявил тендер на императорский кабриолет с несколькими важными условиями. Во-первых, автомобиль должен быть японским и базироваться на существующей модели. Он должен быть больше других машин в кортеже. Императора и его жену должно быть хорошо видно. Машина должна иметь непревзойденный уровень безопасности и высокую производительность.

Toyota Century отвечает всем этим требованиям, кроме “видимости” императора. Японский автопроизводитель доработает автомобиль для соответствия и этому пункту.

Фото: седан Toyota Century / Toyota

К сведению: седан Toyota Century выпускается для внутреннего рынка Японии с 1967 года и назван “Веком” в честь сотой годовщины основателя компании. При том, что автомобиль доступен в одной ценовой категории с флагманским Lexus LS600h, Century позиционирован на высшем уровне и имеет собственный логотип – феникс. Существует улучшенная модификация салона с названием Century Royal.

В 2018 году компания Toyota выпустила полностью новое третье поколение модели Century с 5-литровым V8 и вспомогательным электроблоком. На домашнем рынке самая простая Century обойдется в $ 175 тысяч в эквиваленте.

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