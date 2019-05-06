Роскошное большое четырехдверное купе прибудет к дилерам уже этой осенью.

Баварский автопроизводитель в июле этого года представит четырехдверную модель 8 Series Gran Coupe.

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Официальный тизер от BMW демонстрирует немало общего в дизайне новинки с одноименной двухдверкой – BMW 8 Series. При этом автомобиль получил удлиненную базу и более новую версию кокпита.

"Гран Купе" BMW 8 серии будут оснащать на выбор 4,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью в 530 л. с., или же 320-сильным дизельным агрегатом на 3,3 литра. Позже должны пополнить линейку модели М-версии с зарядом в 600 лошадей.

По предварительным данным начальная стоимость четырехдверного Gran Coupe будет немного ниже, чем у двухдверного купе 8 Серии. Продажи модели на европейском рынке начнутся в сентябре 2019 года.

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