Розкішне велике чотиридверне купе прибуде до дилерів вже цієї осені.

Баварський автовиробник у липні цього року представить чотиридверну модель 8 Series Gran Coupe.

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Офіційний тізер від BMW демонструє чимало спільного у дизайні новинки з одноіменною дводверкою – BMW 8 Series. При цьому автомобіль отримав подовжену базу та новішу версію кокпіту.

“Ґран Купе” BMW 8 Серії оснащуватимуть на вибір 4,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю у 530 к.с., або ж 320-сильним дизельним агрегатом на 3,3 літри. Пізніше лінійку моделі має поповнити М-версія з зарядом у 600 коней.

За попередніми данними початкова вартість чотиридверного Gran Coupe буде трохи нижчою, ніж у дводверного купе 8 Серії. Продажі моделі на європейському ринку почнуться в вересні 2019 року.

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