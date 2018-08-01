Одразу дві моделі показались у вигляді серійних моделей на фото з патентних заявок.
Одразу дві баварські новинки вдалось побачити завдяки патентим заявкам та уважності журналістів нідерландського видання Auto Visie.
Кабріолет та купеподібний седан 8 Серії від BMW виглядатимуть так. Живі машини ми зможемо побачити наприкінці року, а у дилерів новинки з’являться на початку наступного.
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Судячи з зображень, кабріолет BMW 8-Series матиме ті ж форми кузову, що й версія з жорстким дахом, лише лінія даху буде дещо нижчою.
Фото: BMW 8-Series Convertible та BMW 8-Series Gran Coupe / Auto Visie
Що стосується 8-Series Gran Coupe, то ця модель отримала дизайн у стилі молодших моделей: 3-Series Gran Coupe і 5-Series Gran Coupe. Це означає “горбатий” дах і покате, майже пласке заднє скло. Оптика моделі така ж, як в звичайного седана 8-ї Серії.
Баварці підтвердили, що обидві моделі будуть доступні у різноманітних комплектаціях, включаючи версії M-Sport та M. Восьма серія повністю замінить у модельному ряду моделі 6-ї Серії.
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