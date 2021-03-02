V8 под капотом спорткара – это хорошо, V8-турбо – еще лучше, а V8 и восемь турбин... должно быть в восемь раз лучше.

Кайл Уильямс из Канады установил в свой Ford Mustang четвертого поколения двигатель серии LS от Chevrolet, но этого ему показалось мало.

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Кайл приобрел автомобиль без двигателя и трансмиссии, зато с каркасом безопасности, мощными тормозами, усиленным задним мостом и набором колес с шинами. Машина стоила ему 13 тысяч долларов.

Он нашел 5,3-литровый двигатель LS от Chevrolet, трансмиссию и 88-миллиметровую турбину и внедрил все это под капот Ford Mustang 1995 года выпуска. “Все считают, что двигатель LS не подходит для Mustang, но я все равно сделал это, потому что это самый дешевый способ поехать быстро”, – говорит Уильямс.

В конце прошлого сезона он показал личный рекорд в заезде на четверть мили – 8,6 секунды, со скоростью на финише в 257 километров в час. Весной Кайл планирует снова вывести свой ”Мустанг" на старт гонок на 402-метровке, но хочет ехать еще быстрее. Он решил, что потратит еще 3 тысячи долларов, чтобы собрать мощный и быстрый спорткар. Его план состоит в том, чтобы оснастить двигатель восемью турбинами. При этом каждая “улитка” стоит 80 долларов, поэтому в целом все вписывалось в бюджет, но для того, чтобы такая необычная конструкция работала, нужно решить много разных проблем, которые также стоят денег и сил.

Фото: Ford Mustang з 8-турбинным двигателем LS / Autoevolution

"Самая большая проблема – это система смазки. Восемь турбин требуют невероятного количества масла”, – говорит Уильямс. ”Да я понимал, что просто с такой конструкцией мне не будет". Методом проб и ошибок он наконец смог решить основные проблемы, но на диностенде все же не показал того результата, на который надеялся Уильямс. По расчетам, на колесах “Мустанга” должна была быть мощность не менее 1000 лошадиных сил, однако лучший результат, которого удалось добиться (на зимних шинах) оказался заметно ниже: 737,1 лошадиная сила на 6575 оборотах в минуту и крутящий момент в 800 ньютон-метров при 6525 оборотах.

“Да, сейчас все работает не так эффективно, как мне того хотелось, но мне нравится процесс – за несколько сеансов настроек в течение одного дня удалось увеличить эффективность мотора с 363 до 737 сил и это хороший результат. К тому же, у меня еще есть в запасе закись азота, которую я планировал проверить на диностенде, если достигну отметки в 750 лошадиных сил”.