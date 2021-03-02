V8 під капотом спорткара – це добре, V8-турбо – ще краще, а V8 та вісім турбін… має бути у вісім разів краще.

Кайл Вільямс з Канади встановив у свій Ford Mustang четвертого покоління двигун серії LS від Chevrolet, але цього йому здалось замало.

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Кайл придбав автомобіль без двигуна і трансмісії, зате з каркасом безпеки, потужними гальмами, посиленим заднім мостом і набором коліс з шинами. Машина коштувала йому 13 тисяч доларів.

Він знайшов 5,3-літровий двигун LS від Chevrolet, трансмісію і 88-міліметрову турбоіну та вживив усе це під капот Ford Mustang 1995 року випуску. “Усі вважають, що двигун LS не підходить для Mustang, але я все одно зробив це, тому що це найдешевший спосіб поїхати швидко”, – каже Вільямс.

Наприкінці минулого сезону він показав особистий рекорд у заїзді на чверть милі – 8,6 секунди, зі швидкостю на фініші у 257 кілометрів на годину. Навесні Кайл планує знову вивести свій “Мустанг” на старт перегонів на 402-метрівці, але хоче їхати ще швидше. Він вирішив, що витратить ще 3 тисячі доларів, аби зібрати потужний і швидкий спорткар. Його план полягає у тому, щоб оснастити двигун вісьмома турбінами. При цьому кожен “равлик” коштує 80 доларів, тож загалом усе вписувалось у бюджет, але для того, щоб така незвичайна конструкція працювала, потрібно вирішити чимало різних проблем, які також коштують грошей і сил.

Фото: Ford Mustang з 8-турбінним двигуном LS / Autoevolution

“Найбільша проблема – це система змащування. Вісім турбін вимагають неймовірної кількості масла”, – каже Вільямс. “Та я розумів, що просто із такою конструкцією мені не буде”. Методом проб і помилок він нарешті зміг вирішити основні проблеми, але на діностенді все ж не показав того результату, якого сподівався Вільямс. За розрахунками, на колесах “Мустанга” мала бути потужність не менше 1000 кінських сил, однак кращий результат, якого вдалось домогтись (на зимових шинах) виявився помітно нижчим: 737,1 кінська сила на 6575 обертах на хвилину та крутний момент у 800 ньютон-метрів на при 6525 обертах.

“Так, зараз усе працює не так ефективно, як мені того хотілось, але мені подобається процес – за кілька сеансів налаштувань протягом одного дня вдалось збільшити ефективність мотора з 363 до 737 сил і це добрий результат. До того ж, у мене ще є в запасі закис азоту, який я планував перевірити на діностенді, якщо досягну відмітки у 750 кінських сил”.