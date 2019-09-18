Бюджетный хэтч будет стоить эквивалентно 315 тысяч гривен.

Новый южноафриканский бренд Mureza Auto вскоре представит на автомобильной выставке в Йоханнесбурге свою первую модель – кросс-хэтчбек Prim8.

Известно, что "пятидверка" укомплектована 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 л.с. В списке доступных коробок передач – вариатор и 5-ступенчатая "механика". Привод – передний.

Для Prim8 в максимальной комплектации заявлены система бесключевого доступа, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики парковки, кондиционер, 4 подушки безопасности, водительское кресло с возможностью регулировки по высоте, ESP, ABS и система контроля давления в шинах.

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В компании Mureza Auto ставят планы на создание и производство доступного автомобиля с хорошим опциональным оснащением и заполнить нишу между новыми и подержанными авто.

Учредителем и руководителем Mureza Auto является Татенда Мунгофа, промышленник, автомобильный дизайнер и предприниматель. Его поддерживают спонсоры из ОАЭ и иранская компания SAIPA.

В будущем модельный ряд Mureza Auto планирует выпускать еще и полуторатонный пикап, седан, компактный кроссовер и даже электрокар. В долгосрочной перспективе могут появиться однотонный пикап и цельнометаллический фургон.

Напомним, что дешевые автомобили для Украины хотели складывать в Азербайджане.