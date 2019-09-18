Бюджетний хетч буде коштувати еквівалент 315 тисяч гривень.

Новий південноафриканський бренд Mureza Auto незабаром представить на автомобільній виставці в Йоганнесбурзі свою першу модель – крос-хетчбек Prim8.

Відомо, що "пятідверка" укомплектована 1.5-літровим бензиновим двигуном потужністю 118 к.с. У списку доступних коробок передач - варіатор і 5-ступінчаста "механіка". Привід - передній.

Для Prim8 в максимальній комплектації заявлені система безключового доступу, мультимедіа з 7-дюймовим тачскріном, камера заднього виду, круїз-контроль, датчики паркування, кондиціонер, 4 подушки безпеки, водійське крісло з можливістю регулювання по висоті, ESP, ABS і систему контролю тиску в шинах.

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В компанії Mureza Auto ставлять плани "створення і виробництво доступного автомобіля з хорошим опціональним оснащенням та заповнити нішу між новими та вживаними авто.

Засновником і керівником Mureza Auto є Татенда Мунгофа, промисловець, автомобільний дизайнер і підприємець. Його підтримують спонсори з ОАЕ і іранська компанія SAIPA.

В майбутньому модельний ряд Mureza Auto планує випускати ще й півторатонний пікап, седан, компактний кросовер і навіть електрокар. У довгостроковій перспективі можуть з'явитися однотонний пікап і суцільнометалевий фургон.

Нагадаємо, що дешеві автомобілі для України хотіли складати в Азербайджані.