Сегодня в английском городе Херефорд эвакуировали первый электрический самокат.

Правила, касающиеся передвижения на индивидуальном электротранспорте (электросамокаты, моноколеса, гироборды и прочее), в некоторых странах достаточно строгие.

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Например, в Великобритании выезд на электрическом самокате без страховки обойдется нарушителю в 300 фунтов стерлингов ($425). Кроме того с водительских прав снимется 6 баллов. Если водительских прав нет, то баллы отнимут, когда будет подана заявка на их получение.

В городе Херефорд, чтобы управлять электрическим самокатом, нужно иметь:

Водительское удостоверение

Страховой полис

Регистрационное удостоверение

Кроме того, использование электросамокатов запрещено в некоторых общественных местах, на дорогах и в местах, где выполнено покрытие из брусчатки.