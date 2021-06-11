Сьогодні в англійському місті Херефорд евакуювали перший електричний самокат.

Правила, що стосуються пересування на індивідуальному електротранспорті (електросамокати, моноколеса, гіроборди та інше) у деяких країнах досить суворі.

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Наприклад, у Великобританії виїзд на електричному самокаті без страховки обійдеться порушнику у 300 фунтів стерлінгів ($425). Крім того, з водійського посвідчення зніметься 6 штрафних балів. Якщо водійських прав немає, то бали віднімуть, коли буде подана заявка на їх отримання.

У місті Херефорд, аби керувати електричним самокатом, потрібно мати:

Посвідчення водія

Страховий поліс

Реєстраційне посвідчення

Окрім того, використання електросамокатів заборонено у деяких громадських місцях, на дорогах, та у місцях де виконано покриття з бруківки.