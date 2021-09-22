Авто не только называется eCryptoCar, но и имеет внутри майнер для добычи криптовалют.

Британский стартап Soventem Limited был создан в 2019 году супругами Робертом и Рибекой Парсон. Цель компании построить автомобиль, который не будет использовать горючее. По замыслу Парсон, транспортное средство будет добывать энергию... из воздуха! Мало того, из загрязненного воздуха.

Специальное устройство Tri-Power должно забирать водород из воздуха, а затем с помощью топливных элементов превращать его в электроэнергию. То есть автомобиль не потребует зарядки или горючего вообще. Но это должно произойти через несколько лет. А сегодня, чтобы получить финансирование для своей идеи, в автомобиле будет работать майнер криптовалют.

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Первые изображения автомобиля для криптовалютчиков показали на днях создатели компании. На рендере изображены две модели, одна с двухместным салоном (сиденья размещены друг за другом), вторая – с четырехместным. Колеса расположены за пределами кузова и скрыты в аэродинамических чехлах. Где находится майнер криптовалют, неизвестно. eCryptoCar чем-то похож на Plymouth Prowler, который выпускался в конце 20 века.

Разработкой автомобилей eCryptoCar будут заниматься бывший дизайнер Jaguar, бывший автогонщик и целая компания по доведению шасси. Ждать осталось недолго – старт производства обещают в 2024 году.