Авто не лише називається eCryptoCar, але й має всередині майнер для видобування криптовалют.

Британський стартап Soventem Limited була створена в 2019 році подружжям Робертом та Рібекою Парсонами. Мета компанії побудувати автомобіль, який не буде витрачати жодного пального. За задумкою Парсонів, транспортний засіб буде добувати енергію… з повітря! Мало того, з забрудненого повітря.

Спеціальний пристрій Tri-Power має забирати водень з повітря, а потім за допомогою паливних елементів перетворювати його в електроенергію. Тобто автомобіль не потребуватиме зарядки чи пального взагалі. Але це має статися через кілька років. А сьогодні, щоб отримати фінансування для своєї ідеї, в автомобілі буде працювати майнер криптовалют.

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Перші зображення автомобіля для криптовалютчиків показали днями творці компанії. На рендерах зображені дві моделі, одна з двомісним салоном (сидіння розміщені одне за одним), друге – з чотиримісним. Колеса розміщені за межами кузова та сховані в аеродинамічних чохлах. Де знаходиться майнер криптовалют, невідомо. eCryptoCar чимось схожий на Plymouth Prowler, який випускався наприкінці 20 століття.

Розробкою автомобілів eCryptoCar будуть займатися колишній дизайнер Jaguar, колишній автогонщик та ціла компанія з доведення шасі. Чекати залишилось недовго – старт виробництва обіцяють у 2024 році.