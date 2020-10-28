Некоторые из этих машин настолько редки, что шанс встретить одновременно и в одном месте две такие – гипермизерный. А тут их было по три, а то и четыре!

Действительно удивительное зрелище для поклонников автомобилей: Bugatti Divo, пара Chiron, четыре Pagani Huayra, две LaFerrari, три McLaren F1, четыре Ferrari F40 и пять Ferrari F50, практически все модели Koenigsegg – кавалькада гиперкаров протянулась через весь трек Донингтон Парк в Англии.

Смотрите также: 80-летний британец ежедневно ездит на Ferrari F40 и не собирается пересаживаться на минивэн

На фоне самых дорогих и самых быстрых автомобилей мира даже суперкары Porsche, Lamborghini и Aston Martin выглядят простецкими и играют роль массовки.

Если не в мире, то в Англии это было величайшим собранием супермашин в истории. Наряду с современными гиперкарами можно было увидеть и несколько исторических спорткаров, которые совсем не портили общую картину.